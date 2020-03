“ESTAMOS ANTE UNA “CRISIS CAPITALISTA MUNDIAL” NO SE TRATA “SIMPLEMENTE DE UNA ENFERMEDAD”

El análisis de James Petras en CX36, 17 de marzo de 2020 Estamos ante una “crisis capitalista mundial” no se trata “simplemente de una enfermedad en abstracto. Es una crisis del sistema capitalista y no hay soluciones al menos en el horizonte actual”, afirmó en su columna semanal por CX36, el sociólogo norteamericano, profesor James Petras. Al respecto explicó que habla de crisis del sistema capitalista porque “no muestran capacidad de producir en condiciones contradictorias como en una crisis de salud. No tienen recursos para anticipar el problema. No tienen ninguna capacidad, ni laboratorios que produzcan cosas necesarias para el pueblo. Solamente buscan las ganancias y no se anticiparon ni tiene preparadas las vacunas”, por ejemplo. “Son simplemente empresas capitalistas que sólo miran a corto plazo y lo que es inmediato”, indicó. Además habló del estado de emergencia que atraviesa Estados Unidos, cuestionó las medidas tardías adoptadas por Trump y comentó las constantes caídas bursátiles de los últimos días. Transcribimos este análisis que puede volver a escuchar aquí:

https://archive.org/details/elanalisisdejamespetrasencx3617mar20

Hernán Salina: James Petras, bienvenido como cada semana a los micrófonos de la 36. Un gusto recibirlo, como siempre.



James Petras: Es un placer, a pesar de que el coronavirus está afectando muchas personas, particularmente a las que viven en las casa de viejos. HS: Bueno, precisamente es imposible eludir ese tema. ¿Cómo es la realidad en Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando con esta pandemia? JP: Está extendiéndose por todo el país, todos los Estados están eliminando todos los programas con participación popular, incluso museos, escuelas, universidades, todo lo que uno pueda mencionar. Y también está afectando a las Bolsas.

Hay un colapso en la Bolsa, estamos entrando en una depresión, no a una simple recesión. Hoy, la Bolsa en Wall Street cayó casi un 10%, es una depresión como la de los años '30.

Eso ha afectado a todos los sectores de trabajo que han empezado por los aviones, los viajes y todo lo que tiene que ver con la circulación de gente o en un contexto de muchos trabajadores juntos. HS: ¿Qué pasa con las medidas del gobierno, de las autoridades sanitarias, que ha decretado Donald Trump un Estado de Emergencia? ¿Hay una respuesta acorde a lo que está pasando? JP: Bueno, finalmente Trump aceptó que existe una pandemia y el Congreso ha destinado 150 mil millones de dólares para financiar investigaciones pero faltan muchos materiales como máscaras y guantes que se necesitan. Hay una falta de todo, a pesar de que era algo que se podía anticipar. Es la razón de porqué es necesario un Plan Nacional de Salud aquí, como Bernie Sanders está declarando.

pero mientras tanto, estamos sufriendo en escuelas y hospitales, por las grandes insuficiencias. Y podríamos decir que es una de las peores crisis que hemos visto en los últimos 50 años. HS: ¿Por qué caen las Bolsas? ¿Por qué se da esa caída en Wall Street? ¿Cómo va a responder Wall Street a esta situación? JP: Varias cosas.

Primero, están exigiendo ayuda de miles de millones del gobierno para subvencionar sectores que están perdiendo mercados y que tienen deudas que no pueden cumplir. Hay muchas empresas que especularon, siempre pensando que todo va a seguir igual y con la deuda que tienen es posible una generalización de bancarrotas.

Eso es lo que exigen las empresas, que el gobierno intervenga.

Todo el discurso sobre la importancia y de la centralidad del mercado privado se ha salido del mapa. Ahora todos los capitalistas piden más estatismo, más intervención, pero bajo las direcciones privadas.

Mientras tanto aquí crece la desocupación, muchos trabajadores especialistas, profesionales y todas las industrias, no sólo las de Wall Street; sino que Amazon, Microsoft, y todas las grandes empresas están subcontratando su trabajo a trabajadores en casa. El 90% de las grandes empresas tienen despidos o trabajos en casa, a partir de Internet (teletrabajo). HS: En estas horas Alemania denuncia que Estados Unidos pretende apoderarse de la investigación de una vacuna que pueda servir contra el coronavirus. JP: Si, hay una pelea entre todos para zafar frente a la crisis. No hay unidad ni colaboración, cada cual busca beneficios u oportunidades robando uno a otro cualquier descubrimiento.

Estados Unidos principalmente en estos momentos está detrás de la vacuna y los experimentos, y en vez de poner más dinero y científicos, están buscando exigir transferencias de otras partes. Mientras todo el período de gobierno de Trump declaró la independencia, la autonomía, las ideas de que sólo ellos mismos podrían tener éxito en cualquier crisis.

Eso es una falsedad obvia ahora para todo el mundo. HS: ¿Qué tipo de restricciones se han impuesto hacia la población? Depende de lo que disponga cada Estado o ya hay a nivel nacional limitaciones para la gente? JP: Bueno, Nueva York declaró ahora el cierre de todas las escuelas. Miles de jóvenes que no pueden tener un almuerzo en la Escuela. Y ese es un gran problema no sólo para los niños, sino para sus familias que tienen que faltar al trabajo, principalmente las enfermeras u otros trabajadores indispensables en Medicina. Y que no tienen posibilidades, se tienen que quedar en casa cuidando a los niños, porque si van a trabajar quién cuida a sus niños.

Es un gran problema para el sistema hospitalario porque no tenemos un sistema donde haya protección o Kinder Gardens u otros sistemas para cuidar a los niños en esta situación.

Es muy dramático. HS: ¿Esto ha afectado la campaña electoral?

Aprovechamos para preguntar si ya se confirmaría el triunfo de Joe Biden ante Bernie Sanders. JP: Creo que está perjudicando a Trump más que a nadie, porque él negó la crisis en los primeros momentos y quedó atrás de las demandas de las víctimas y los sujetos a este problemas de coronavirus. Es una gran derrota contra la idea de Trump de que Estados Unidos es omnipotente.

Mientras tanto, los demócratas están en pelea. Biden dice que va a tomar medidas pero Sanders es el que reclama un Plan Nacional de Salud e inversiones mayores para todas las víctimas y sujetos de esta enfermedad. Entonces, está favoreciendo a la izquierda más que a la derecha. HS: ¿Pero ya quedó ratificado el triunfo de Joe Biden? JP: Todavía no. Hay muchos Estados pendientes, incluso Nueva York y otros lugares.

Es difícil definir como la crisis va a afectar las elecciones demócratas en este momento. HS: Tratando de dejar esto, vamos a la guerra del petróleo, porque sigue bajando su precio a partir del conflicto que ya habíamos comentado con Usted entre Arabia Saudita y Rusia. JP: Si, pero va a perjudicar todas las industrias petroleras en Estados Unidos, particularmente en el Estado de Texas, porque no se puede producir a nivel de precios actuales y hay indicaciones de que más del 50% de la industria petrolera en Estados Unidos va a la bancarrota, por su insuficiente capacidad de competir con los precios sauditas.

Rusia si puede mantener por un tiempo el bajo precio, porque produce con más eficiencia que las empresas norteamericanas. HS: Otros temas que quiera mencionar en la columna de esta semana, Petras. JP: Si. Tenemos varias cosas. Primero, en China es interesante que han revertido el número de casos de coronavirus con todas las medidas de restricción y rápidas; con todo el control que tiene el Partido Comunista han controlado la epidemia de coronavirus. Ahora, afuera de China crecieron más los casos que en China.

El segundo caso que queremos mencionar es que España quedó en una gran crisis, al igual que Italia, porque no han tomado medidas suficientes hasta ahora para controlar la enfermedad.

Y finalmente tenemos el hecho de que es un problema de crisis capitalista mundial, no es simplemente una enfermedad en abstracto. Es una crisis del sistema capitalista y no hay soluciones al menos en el horizonte actual. HS: ¿Por qué es una crisis del sistema capitalista? JP: Porque no muestran capacidad de producir en condiciones contradictorias como en una crisis de salud. No tienen recursos para anticipar el problema. No tienen ninguna capacidad, ni laboratorios que produzcan cosas necesarias para el pueblo. Solamente buscan las ganancias y no se anticiparon ni tiene preparados las vacunas que mencionaste. Son simplemente empresas capitalistas que sólo miran a corto plazo y lo que es inmediato. HS: Por último, no se deja de manejar entre todo esto la posibilidad de que este virus hubiese sido introducido por interés de Estados Unidos en China, se habla incluso de soldados estadounidenses en ejercicios olímpicos militares que se realizaron en China, que murieron y luego de la autopsia se encontró este virus en sus organismos. ¿Usted cree que puede estar esa posibilidad? JP: No. Yo no creo que se trate de una conspiración de Estados Unidos. Si fuera un caso así, creo que ya los medios lo habrían dado a publicidad y al menos hasta ahora, no tenemos pruebas. Siempre está la posibilidad, pero es dudoso desde mi punto de vista. HS: James Petras, gracias por este contacto, como siempre.

Un abrazo, hasta la semana próxima. JP: Un abrazo para vosotros.